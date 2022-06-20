L’iniziativa ha visto in campo l’amministrazione comunale e tanti volontari uniti per promuovere una maggiore politica di tutela del territorio

Successo a Maierato per la Giornata Ecologica svoltasi per le vie del centro storico. Per l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Rizzello – promotrice all’iniziativa unitamente alle associazioni che hanno aderito – si tratta di «un segnale importante e un gesto concreto che chiama responsabilmente ciascuno di noi ad essere in prima linea nel rimboccarsi le maniche per difendere l’ambiente, a essere protagonisti nel nostro piccolo di una politica di tutela e sensibilizzazione sugli effetti nefasti dell’inciviltà di pochi per l’economia e la salute di tutti. I ragazzi presenti – proseguono dalla sede comunale – armati della genuina volontà di fare del bene per il proprio territorio e soprattutto per se stessi, hanno dato alla comunità una testimonianza autorevole sul percorso da seguire: ridare la giusta centralità al rispetto per la natura. Raccolta dei rifiuti, pulizia e messa a dimora di nuovi fiori hanno scandito una giornata trascorsa in compagnia condividendo valori semplici e autentici. Al termine, il pranzo organizzato dall’amministrazione comunale di Maierato, che, infine, non ha mancato di ringraziare 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 c𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 u𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 “𝗥𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗵𝗶” 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼 l𝗼𝗰𝗼 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮, 𝗲 𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗦𝗰𝗼𝘂𝘁 𝗠𝗮𝗶𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝟭, 𝗣𝗿𝗼 l𝗼𝗰𝗼 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮 e 𝗔cm (𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 c𝗼𝗻𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼).