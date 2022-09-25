La Protezione civile della Calabria ha diramato un messaggio di allerta meteo per tutta la regione riguardo alla giornata di domani, lunedì 26 settembre. Sarà allerta arancione nel Cosentino tirrenico e gialla sul resto della Calabria. A causa di una perturbazione, infatti, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale. In queste ore – si legge in una nota della Regione Calabria – la Protezione civile sta avvertendo tutti i sindaci calabresi attraverso telefonate, Pec, e messaggi WhatsApp: l’indicazione è quella di seguire i Piani comunali con rigore e massima cautela invitando, al contempo, i cittadini a seguire eventuali  input provenienti dalle autorità di Protezione civile. La Protezione civile della Regione monitorerà la situazione, insieme al Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, e attiverà le misure di intervento qualora fosse necessario.