Attese precipitazioni persistenti. E intanto la Protezione civile è al lavoro per avvisare tutti i sindaci e dare loro indicazioni

La Protezione civile della Calabria ha diramato un messaggio di allerta meteo per tutta la regione riguardo alla giornata di domani, lunedì 26 settembre. Sarà allerta arancione nel Cosentino tirrenico e gialla sul resto della Calabria. A causa di una perturbazione, infatti, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale. In queste ore – si legge in una nota della Regione Calabria – la Protezione civile sta avvertendo tutti i sindaci calabresi attraverso telefonate, Pec, e messaggi WhatsApp: l’indicazione è quella di seguire i Piani comunali con rigore e massima cautela invitando, al contempo, i cittadini a seguire eventuali input provenienti dalle autorità di Protezione civile. La Protezione civile della Regione monitorerà la situazione, insieme al Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, e attiverà le misure di intervento qualora fosse necessario.