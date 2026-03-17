Nelle Serre si sono registrate le precipitazioni più intense. Superati i 100 millilitri anche in altre località del Vibonese
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Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati registrati livelli di pioggia elevati, soprattutto nelle zone interne della regione da Nord a Sud. A San Sostene Alaco, sul versante ionico delle Serre calabresi, sono stati rilevati 230 millimetri. A Mongiana, comune del Vibonese sulle pendici del monte Pecoraro, sono caduti nello stesso arco di tempo 194 millimetri di pioggia. Sempre a Mongiana questa mattina si è registrata pure un’intensa grandinata. Registrati oltre 100 millimetri in molte località del Reggino e del Vibonese, così come nelle altre provincie.
L’intera regione, in queste ore, deve fare i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Chiusa in entrambe le direzioni a causa di un allagamento, a Corigliano-Rossano, la Strada statale 106 Jonica. Disagi anche in diverse zone del Vibonese.
Anche per oggi è prevista una allerta arancione su tutta la fascia ionica e su quella tirrenica reggina, con scuole chiuse nella maggior parte dei Comuni interessati. Nel Vibonese attualmente l’allerta è di colore giallo, tranne che in alcuni comuni montani che ricadono nella zona 8 (arancione) ossia Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.
La Protezione civile monitora costantemente l'evolversi della situazione, con particolare attenzione ai corsi d'acqua e ai canali di scolo.