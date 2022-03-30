Nell’occasione gli alunni della scuola per l’infanzia hanno donato al presule un bonsai. Monsignor Nostro: «Grazie per la gioia che mi avete portato»

Festa di Primavera speciale e all’insegna della rinascita, quella vissuta dai bambini dell’asilo “San Giuseppe” di Mileto. La ricorrenza è stata caratterizzata dal significativo incontro avuto con il vescovo, monsignor Attilio Nostro, nel nuovo Episcopio. Nell’occasione, gli allievi della Scuola per l’infanzia hanno donato al presule della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea un bonsai, simbolo del fatto che “la vita gli conferisce una forma e l’umano provvederà ad indirizzarla finché la pianta esisterà”. La stessa “mission”, del resto, che le responsabili e le insegnanti del “San Giuseppe” si propongono di portare avanti giornalmente con i “loro” ragazzi. «A voi bambini – ha affermato monsignor Nostro nel corso dell’incontro – auguro la pace, una pace che coinvolga tutto il mondo perché la guerra è brutta. Tutti quanti abbiamo bisogno di pace nei nostri cuori. Oggi vi voglio ringraziare, per avermi portato così tanta gioia in questa bellissima giornata». [Continua in basso]

All’incontro tra il vescovo e i bambini dell’asilo “San Giuseppe” ha partecipato e collaborato anche la Coldiretti Calabria, che nell’occasione ha donato a monsignor Nostro un alberello da piantare e far crescere nel proprio giardino di casa. L’associazione di categoria, rappresentata all’evento da Francesco Lico, ha avuto un pensiero “green” anche per gli allievi della scuola per l’infanzia, attiva nella cittadina normanna. In questo caso, ogni bambino dell’asilo ha ricevuto dalla Coldiretti una borraccia riutilizzabile, utile a sensibilizzare i piccoli verso un minor uso della plastica e un maggior rispetto dell’ambiente.