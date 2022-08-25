La località del comune di Ricadi, al confine con Tropea, valutata dalla nota rivista come la più adatta per attività di snorkeling

C’è anche la spiaggia di Baia di Riaci, nel comune di Ricadi ed a due passi da Tropea, tra quelle ritenute dal National Geographic tra le migliori d’Italia in una determinata categoria. La nota rivista scientifica ha stilato una speciale classifica delle spiagge più belle dividendole per specifiche categorie: dall’avventura al relax, ognuna è la migliore nel suo genere. In cima c’è la Sicilia che ne piazza ben tre nel novero delle 12. Ma anche la Calabria si fa notare e nello specifico una spiaggia del Vibonese – Baia di Riaci – per essere la migliore per svolgere attività di snorkeling (nuotare in superficie utilizzando un boccaglio ed una maschera), e le immersioni.



La rivista National Geographic definisce Baia di Riaci come “una delle spiagge più spettacolari d’Italia, con acque turchesi e sabbia zuccherina ai piedi delle scogliere”, risultando la migliore d’Italia per snorkeling e immersioni. Scorrendo la classifica figurano tre località siciliane, due toscane e campane, una rispettivamente pugliese, abruzzese, marchigiana, romagnola. [Continua in basso]

La classifica

1 Capo Peloro, Sicilia

2 Baia di Riaci, Calabria

3 Marina di Alberese, Toscana

4 Pescoluse, Puglia

5 Cala Rossa, Sicilia

6 Santa Maria di Castellabate, Campania

7 Spiaggia dei Conigli, Sicilia

8 Spiaggia delle due sorelle, Marche

9 Viareggio, Toscana

10 Maronti, Campania

11 Punta Aderci, Abruzzo

12 Riccione, Emilia-Romagna