I disagi maggiori a Nardodipace, Fabrizia e Mongiana, mentre una frana si registra nel territorio di Francavilla

Si fa la conta dei danni nel Vibonese a causa delle abbondanti nevicate ma in alcune zone anche per via delle forti raffiche di vento registrate ieri tra Filadelfia e Francavilla Angitola. Divelti i tetti di alcune abitazioni, mentre disagi si registrano anche lungo la strada comunale Fruci-Castellano – interessata da una grossa frana che l’ha resa al momento impercorribile – e lungo la strada provinciale numero 40 (bivio Angitola, località Molino) dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la carreggiata da un albero così come sulla Sp 47 nel territorio di Monterosso Calabro. Neve in abbondanza e strade da rendere percorribili anche a Fabrizia e Mongiana, mentre i disagi maggiori si registrano al momento su tale fronte a Nardodipace.

