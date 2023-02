Neve e freddo anche nel Vibonese: Serre imbiancate e forti venti sulla costa -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Anche le Serre vibonesi si sono svegliate stamani sotto una coltre di candida neve. L’ondata di freddo che sta interessando in queste ore la Calabria non ha risparmiato i territori vibonesi. Fiocchi sono caduti nelle zone di Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia, Simbario, Spadola, Brognaturo. Disagi per la viabilità lungo la trasversale delle Serre e nelle strade dei paesi montani (video del tratto Serra-Soriano). Diversi Comuni hanno optato per la chiusura delle scuole. Tra cui Brognaturo, Serra San Bruno, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Sorianello e Gerocarne. L’amministrazione comunale di Pizzoni ha inoltre provveduto alla chiusura della strada comunale denominata “Dei carbonai” da località Croce ferrata direzione Pizzoni- Sorianello. Il provvedimento sarà valido fino al 31 marzo 2023.Fortissime raffiche di vento stanno inoltre interessando le zone costiere dove si registrano anche mareggiate. A livello regionale, le nevicate hanno riguardato pure le province di Crotone, Cosenza e Catanzaro.

