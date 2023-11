Il maltempo devasta il nord Italia, vigili del fuoco calabresi inviati in Toscana -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un’intensa ondata di maltempo sta mettendo a dura prova le regioni settentrionali. Questa notte, su disposizione del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, è stato inviato in Toscana, per emergenza alluvione, un modulo di Contrasto rischio acquatico medium della colonna mobile dei vigili del fuoco Calabria. Il modulo, che andrà ad operare nella provincia di Prato, è composto da personale operativo dei 5 comandi provinciali e prevede 18 unità di cui 12 tra specialisti soccorritori fluviali alluvionali e soccorritori acquatici nonché mezzi ed attrezzature predisposti per emergenze alluvionali (motopompe per aspirazione, gommoni fluviali). Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto ha espresso vicinanza: «La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dal maltempo che ancora una volta sta flagellando gran parte del Paese, causando disastri e morte. In particolare esprimiamo solidarietà e cordoglio al governatore Eugenio Giani e a tutta la Toscana, Regione nella quale si registrano drammatiche inondazioni, tre vittime, e diversi dispersi. La nostra Protezione civile segue con attenzione l’evolversi della situazione e ha già comunicato al coordinamento nazionale la propria disponibilità a contribuire, con mezzi e personale, agli interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni».

