Vibo Marina sferzata dal maltempo, a rischio la festa della Madonna: «Se non piove si fa» – VIDEO

Gli organizzatori stanno valutando di annullare l’evento clou di questa sera. Tutto dipende da come si evolverà il tempo nelle prossime ore. Intanto ieri erano migliaia e migliaia i turisti che hanno invaso la frazione costiera per assistere al concerto Rewind 90 e girare tra le bancherelle del tradizionale mercato

Rischia di saltare per il maltempo l’attesa festa di Maria Ss. del Rosario di Pompei, protettrice del porto di Vibo Marina. L’evento, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di agosto, è molto sentito dalla comunità locale ma anche un forte attrattore turistico per il centro rivierasco, che proprio in questi giorni registra il massimo afflussio di visitatori e vacanzieri.

Un primo assaggio del successo di questa festa si è avuto ieri, sabato, con il tradizionale mercato e il concerto Rewind 90 che ha riposto i maggiori successi di quegli anni, richiamando una folla enorme sul piazzale del porto dove è stato allestito il palco.

Le foto parlano chiaro e rendono l’idea di quanta gente ci fosse. Ma il clou della festa, che ovviamente coincide con le celebrazioni religiose, è in programma per questa sera, con la suggestiva processione in mare e i fuochi d’artificio finali. Gli organizzatori, però, stanno valutando di annullare l’evento per le avverse condizioni atmosferiche, che dovrebbero peggiorare in serata.

Intanto Vibo Marina è già sferzata dal vento forte e dalla pioggia, con i venditori ambulanti alle prese con le raffiche che minacciano tendoni e bancarelle. Nelle prossime ore la comunicazione ufficiale, per adesso dal comitato organizzativo filtra questo orientamento: «Se non piove si fa».