Maltempo, a Vibo Marina caduti 63 mm d’acqua. Previsto un miglioramento anche se domani continuerà a piovere

Come da previsione, nelle ore pomeridiane diversi temporali hanno interessato le aree interne della Regione con locali sconfinamenti fin verso le coste accompagnate da locali grandinate. In concomitanza però nuclei molto intensi dal Mar Tirreno hanno interessato l’area della Bassa Calabria e in particolare il Vibonese dove un violento nubifragio ha interessato la Marina di Vibo con diversi disagi alla circolazione a causa delle strade allagate: secondo i dati delle stazioni meteo infatti sono caduti circa 63 mm di pioggia in poco tempo.

Già in queste ore però l’area è interessata da un generale miglioramento del tempo con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi, mentre nella giornata di domani saranno possibili nuovi piovaschi sul territorio Vibonese, anche se comunque non sono previsti particolari criticità.