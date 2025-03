Massi sulla carreggiata, chiusa anche la Sp11 Maierato Pizzo: era l’alternativa alla Ss 18 bloccata da una frana

Fortunatamente al momento del crollo non passavano auto. Il maltempo provoca anche altri disagi in provincia: un pino è caduto alla chiesa della Madonnella a Vibo, a Santa Domenica una casa dichiarata inagibile. Una frana ha interrotto la strada tra Acquaro e Piani

Il maltempo, con le intense piogge che nelle scorse ore hanno colpito il Vibonese, continua a far danni. Un grosso masso si è staccato dal costone che sovrasta la strada provinciale che collega Maierato a Pizzo, finendo sulla carreggiata. L’arteria è stata chiusa al traffico in via prudenziale, domattina i tecnici della Provincia eseguiranno un sopralluogo e solo dopo si deciderà cosa fare.

Per fortuna al momento del crollo non passavano auto e non si sono registrati danni a veicoli o persone. Per fortuna, perché negli ultimi giorni il traffico su questa strada è aumentato rappresentando essa stessa un’alternativa alla statale 18 chiusa mercoledì nei pressi del bivio per Longobardi proprio in seguito alla caduta di massi e detriti dopo le forti piogge. Una chiusura – quella della statale 18 – che durerà almeno 15 giorni, con un intervento in programma da 500mila euro per poter procedere alla riapertura.

E adesso ancora disagi dunque per chi da Vibo deve raggiungere le frazioni marine o Pizzo, e viceversa. Sul tratto di strada tra Maierato e Pizzo, interessato dalla caduta del grosso masso, è intervenuta la Polizia di Stato. Forti rallentamenti e traffico bloccato. Ora le alternative alla Statale 18 restano due: la strada che passa da Triparni e Porto Salvo oppure l’autostrada.

Il masso sulla strada Maierato-Pizzo, a destra il pino caduto a Vibo e il muro a rischio a Ricadi

Non è l’unico danno, questo, provocato dal maltempo oggi. Alle porte di Vibo Valentia, un pino è caduto davanti alla chiesa della Madonnella. A Ricadi invece, e più precisamente nella frazione Santa Domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per un muro di contenimento che dopo le intense piogge presenta segni di cedimento. La casa che è sopra al muro è stata dichiarata a scopo cautelativo non agibile finché non saranno fatte le opportune verifiche. Sempre nel territorio di Ricadi, una frana – con il costone che si è letteralmente sbriciolato – si registra sulla strada che conduce a Baia di Riaci.

Strada bloccata anche tra Acquaro e Piani, a causa di massi e detriti che hanno completamente invaso la carreggiata.

Anche a Paravati problemi con un muro di contenimento, che, posto dietro la scuola media, ha ceduto in seguito al maltempo di questi giorni.