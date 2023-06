Nuova ondata di maltempo in Calabria, diramata l’allerta arancione e gialla

La Protezione civile della Calabria ha diramato un avviso di allerta meteo arancio e giallo per la giornata di domani 15 giugno. Le forti piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno in modo particolare i territori del Tirreno cosentino e relative aree interne nonché il comparto Ionico cosentino e crotonese. I fenomeni – si fa presente nell’avviso – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla, per gli altri comprensori regionali, tra cui le zone del Vibonese.

Intanto la Coldiretti lancia l’allarme. Nelle ultime 24 ore sull’Italia si sono abbattute più di tre bombe d’ acqua, grandinate e trombe d’aria all’ora che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni. Il quadro è tracciato dal sodalizio sui dati Eswd (European severe weather database). Sono stati registrati 76 eventi estremi che si sono verificati in un solo giorno sulla Penisola, dove è allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 12 regioni: «Siamo di fronte ad un’evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima con una più elevata frequenza di manifestazioni violente e sfasamenti stagionali che, afferma Coldiretti, si abbatte su un territorio fragile. Con il clima anomalo sale il conto dei danni alle coltivazioni agricole in una primavera segnata dal moltiplicarsi di eventi estremi. A preoccupare – aggiunge l’organismo – sono gli effetti sulle coltivazioni con il grano in prossimità della raccolta, la frutta matura sugli alberi e il maltempo no stop che sta creando un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere a capacità produttiva dei vigneti».

