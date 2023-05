A causa del vento forte l’Anas vieta il transito ai veicoli telonati tra Mileto e Reggio

Il divieto è istituito in entrambe le direzioni dal km 370,500 dell'Autostrada del Mediterraneo. Sul posto personale Anas per la gestione della viabilità

A causa del forte vento è provvisoriamente istituito il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Mileto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” (km 370,500) e lo svincolo di Reggio Calabria dell’Autostrada A2 “Diramazione Reggio Calabria”, in entrambe le direzioni di marcia. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e limitare i disagi ai veicoli in transito.