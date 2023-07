Degrado a Vibo nel quartiere Moderata Durant, i residenti: «Chiediamo più attenzione»

Ancora disagi per i residenti del quartiere Moderata Durant. I cittadini, che in più occasioni hanno evidenziato la necessità di restituire dignità a tale zona di Vibo Valentia, segnalano rischi per gli utenti a causa del parziale cedimento di parte di un marciapiede. Ci troviamo lungo via Pertini, sulla strada che collega allo stradone per San Gregorio di Ippona: «Si tratta di una zona – spiega Gianluca Vasapollo, residente – molto trafficata. Una località tutt’altro che isolata poiché si assiste ad un continuo via vai di pedoni, tra cui tanti bambini». Proprio qui, il crollo di un tratto di marciapiede rappresenta un grave pericolo per l’utenza: «Il crollo è avvenuto quasi sicuramente a causa dell’erosione del terreno, ad una sua eccessiva friabilità causata anche dalle insistenti precipitazioni. Tant’è che risulta visibile un tubo con un cavo che finisce in un pozzetto di cemento collocato nei pressi di un palo della pubblica illuminazione”. Per i residenti si tratta di una situazione per la quale occorre intervenire in tempi celeri: «Prima che succeda l’irreparabile chiediamo a chi di dovere di porre fine a questo pericolo. Inoltre – conclude Vasapollo – in quel punto si forma una pozza grandissima che molte volte ha portato alla sospensione della viabilità. Siamo certi che il nostro appello verrà accolto e preso in carico al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini».

