Il paese sarà interessato da lavori per migliorare la qualità di alcune zone

Nei prossimi giorni la città di Nicotera sarà interessata da diversi lavori per migliorare la messa in sicurezza di alcune sue località. In particolare, due sono state le gare aggiudicate che interesseranno varie aree. L’amministrazione comunale ha infatti reso noto che sono stati aggiudicati – per un importo di complessivi 320.000,00 euro – i lavori per la messa in sicurezza del versante sud, località “Vasia”, “Foschea” e “Dispensario” e anche per le «aree contigue a valle mediante la raccolta delle acque bianche e della viabilità interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico». La gara è stata aggiudicata ad una ditta del Reggino.



Aggiudicati poi i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale numero 35, tra Nicotera e Nicotera Marina, per un importo pari a 652.000,00 euro.

Grande soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Vecchio e dall’assessore Antonio La Malfa, così come cal capogruppo di maggioranza e consigliere provinciale Giuseppe Leone.



L’amministrazione comunale, infine, nelle persone degli assessori Vecchio e La Malfa, ha annunciato che è stata effettuata la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della frazione di Nicotera Marina, per un importo di 265.000, 000 euro.