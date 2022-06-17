L'iniziativa "Clean up" si terrà nel pomeriggio di sabato 18 giugno, a partire dalle ore 18:30

Plastic free approda di nuovo nel Vibonese, con un nuovo appuntamento che vedrà impegnati i volontari a ripulire l’ambiente da plastiche e rifiuti di ogni genere. Teatro dell’iniziativa “Clean up” sarà stavolta Nicotera Marina e in particolare la parte nuova del lungomare, dopo il villaggio Sayonara. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 18 giugno, a partire dalle ore 18:30. L’evento è patrocinato dal Comune di Nicotera e vedrà la partecipazione tra gli altri anche dei ragazzi del Servizio civile e dei volontari comunali, impegnati anche in questi giorni in attività di pulizia e riqualificazione di diverse aree del territorio nicoterese.