Il Movimento 14 luglio avvia un’attività di sensibilizzazione contro l'incuria e il degrado in cui versa l'area verde: «Non resta che mobilitarci»

Il degrado e l’incuria di cui è vittima la pineta di Nicotera Marina all’attenzione dell’opinione pubblica grazie ad un’iniziativa del Movimento 14 luglio. L’associazione ambientalista nicoterese, infatti, nel pomeriggio di domani allestirà un gazebo sul lungomare allo scopo di sensibilizzare la comunità sulle condizioni della pineta e per lanciare un appello per la sua tutela e valorizzazione.

Il sodalizio denuncia «l’indifferenza degli enti proprietari e di quelli preposti al controllo che fino adesso hanno disatteso i loro obblighi e le loro responsabilità; responsabilità che oggi chiamano in causa il pericolo concreto e attuale anche di danni alle persone». Si temono in particolare i roghi che potrebbero interessare l’area, con l’arrivo del caldo.

«È ormai evidente – aggiungono i componenti del Movimento 14 luglio – che la salvezza di questo bene comune, prima che se ne vada in fumo, è più che mai nelle nostre mani. E se ciò, non sia mai, dovesse accadere, solo allora ci accorgeremmo della ricchezza che esso costituiva e che, per nostra incuria e cecità, avremo perso. Non resta dunque che mobilitarci per difendere questo patrimonio».