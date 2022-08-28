L'iniziativa accolta con soddisfazione dal sindaco Limardo e dall’assessore all’Ambiente Bruni con la partecipazione dell’associazione Valentia

Per il secondo anno consecutivo, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, con il supporto fondamentale dell’associazione Valentia, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Ente Parchi marini della Calabria in sinergia con Coca Cola e Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio), dal titolo “Ogni lattina Vale”. [Continua in basso]

L’iniziativa è la declinazione italiana del grande progetto europeo “Every can counts”, che coinvolge 19 Paesi e che ha l’obiettivo di promuovere la raccolta e il riciclo delle lattine in alluminio, anche in occasione di grandi eventi. Enti ed associazioni, grazie all’entusiasmo e la partecipazione dei volontari, dunque, hanno concluso anche quest’anno la campagna rivolta ai cittadini proprio sulla raccolta differenziata dell’alluminio. Così, i ragazzi della Valentia, zaino in spalla, sacchi e raccoglitori al seguito, si sono mossi lungo le spiagge, le strade e le piazze di Vibo Marina individuate col duplice obiettivo di recuperare le lattine per bevande vuote, stimolando i consumatori a mantenere puliti gli spazi pubblici all’aperto, e di sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza dell’economia circolare promuovendo le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, sul lungomare di Vibo Marina sono state posizionate delle piccole isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata delle lattine, segnalate da vele o espositori personalizzati, in modo che i bagnanti potessero riconoscere le aree accreditate al progetto. Attività accolta e promossa con

grande favore dall’amministrazione comunale, con il sindaco Maria Limardo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni che si sono detti “estremamente soddisfatti dell’iniziativa”, ed hanno inteso ringraziare sia i volontari dell’associazione Valentia ed i partner del progetto, sia tutti i cittadini che si sono mostrati sensibili al tema, ormai imprescindibile, della tutela ambientale e della raccolta differenziata, che grazie ad un comportamento corretto dell’utenza ed alla vigile presenza dell’amministrazione comunale a Vibo Valentia sta producendo ottimi risultati