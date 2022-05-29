L’attestato in virtù dell’applicazione nel territorio delle politiche attive dell’efficientamento energetico. L’evento al teatro “Rendano” di Cosenza

La città di Tropea è stata designata dal team di ingegneri di “Omnia é Green Awards 2022” e, insieme all’amministratore delegate Vincenzo D’Agostino, meritevole del Riconoscimento dedicato al Comune Bandiera Blu che si è distinto con politiche attive di efficientamento energetico. Il 1 giugno, presso il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza, alle ore 19, si terrà la cerimonia di premiazione dell’eccellenza calabrese. Il Premio, ideato da Omnia é, l’Energy Company leader nel Sud Italia, nasce con l’obiettivo di premiare la Calabria ma soprattutto i calabresi che grazie al loro operato danno lustro alla nostra terra. Durante la serata oltre a premio verranno assegnati due importanti riconoscimenti a realtà virtuose del territorio che, in linea con i valori di Omnia é, promuovono fattivamente la filosofia green della nostra terra.

“Omnia è Green Awards 2022″ darà il via ufficiale alla prima edizione del Festival dell’Energia Omnia è, con il quale l’azienda vuole promuovere, attraverso eventi e incontri dedicati, i valori sani e sostenibili di una terra che si proietta al futuro ma in un’ottica sempre più green. Interverranno istituzioni e personalità di alto profilo. Special Guest dell’evento sarà Biagio Izzo, l’attore comico italiano, quest’anno Testimonial dell’azienda.