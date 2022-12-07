L’obiettivo dell’esecutivo di Palazzo Luigi Razza è quello di affidare in gestione il punto ristoro e l'attività di vigilanza, la gestione e manutenzione dei servizi di pubblica utilità annessi e apertura e chiusura del sito

Il più ampio polmone verde della città di Vibo Valentia potrebbe avere presto un gestore. La Giunta capitanata da Maria Limardo, infatti, ha dato mandato ai dirigenti dei Settori Ambiente e Patrimonio, di avviare tutti gli adempimenti amministrativi per pubblicare in tempi brevi un avviso pubblico esplorativo per verificare l’interesse di associazioni e privati al fine di affidare successivamente con bando ad evidenza pubblica la gestione e manutenzione delle aree verdi del Parco Urbano a più soggetti, privilegiando e favorendo la loro aggregazione in forme associative, fra associazioni del terzo settore, associazioni sportive e soggetti privati per la realizzazione di punti specifici per attività ludico-sportive al fine di promuovere e sviluppare l’aggregazione sociale e lo sport realizzando quanto necessario con basso impatto ambientale mantenendo e preservando il patrimonio verde del Parco di Moderata Durant. L’obiettivo dell’esecutivo di palazzo Luigi Razza è, pertanto, quello di affidare in gestione il punto ristoro dell’area verde e l’attività di vigilanza, la gestione e manutenzione dei servizi di pubblica utilità annessi e apertura/chiusura del parco, rivolgendosi, come detto, ad associazioni del terzo settore, sportive e soggetti privati per la realizzazione di punti specifici per attività ludico-sportive al fine di promuovere e sviluppare l’aggregazione sociale e lo sport. [Continua in basso]

“Affidando le aree verdi in gestione e manutenzione a soggetti terzi si concretizza un risparmio economico per l’ente in considerazione del fatto che, viste le precarie condizioni economiche delle casse comunali, il costo di manutenzione risulta essere oneroso”, si specifica nella delibera di Giunta. Vincenzo Bruni, assessore all’Ambiente con delega al “Miglioramento della fruibilità dei parchi urbani e delle ville comunali”, nel tempo ha più volte sollecitato i dirigenti competenti all’Ambiente e al Patrimonio all’avvio delle pratiche amministrative di affidamento dei beni che risultavano non affidati in gestione e la verifica, per quelli invece affidati, della corretta esecuzione, da parte dei concessionari, di quanto previsto dal contratto di assegnazione del bene. A novembre dello scorso anno il precedente gestore ha comunicato la volontà a recedere dal contratto a partire dal 15 maggio scorso, proponendo all’ente l’acquisizione delle strutture ivi realizzate e dando dei tempi al Comune di espletare tutti gli adempimenti amministrativi che portassero a una nuova gestione. Ma il dirigente del Settore ambiente aveva provveduto a comunicare al precedente gestore che l’ente comunale non era intenzionato ad acquisire al patrimonio le strutture esistenti.

Parco urbano di Vibo, il vecchio gestore va via e il degrado torna ad assediare l’area: Comune in difficoltà -Video