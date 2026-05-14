Stamane, in occasione della cerimonia nazionale organizzata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) a Roma, il sindaco di Parghelia Antonio Landro e il vicesindaco Tommaso Belvedere hanno ritirato ufficialmente la Bandiera Blu 2026 (clicca qui per vedere tutte le località calabresi premiate).

«Per la nostra comunità si tratta della terza conferma consecutiva, un risultato che consolida la posizione del nostro territorio tra le eccellenze balneari e ambientali d’Italia. Non un traguardo scontato, ma un impegno costante. Ottenere la Bandiera Blu non è un semplice adempimento burocratico, ma il riconoscimento di un rigido percorso di valutazione che riguarda la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la sicurezza, i servizi in spiaggia e l’educazione ambientale», fanno presente i due amministratori.

«Ricevere questo vessillo per il terzo anno di fila è un’emozione profonda e un motivo di grande orgoglio» ha dichiarato il sindaco Antonio Landro a margine della cerimonia. «Voglio che sia chiaro: non è un risultato scontato. È il frutto di un lavoro quotidiano, di investimenti strutturali e di una visione di lungo periodo che punta alla sostenibilità come unico motore di crescita per il nostro turismo».

Il successo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione, operatori del settore e, soprattutto, il cuore pulsante del volontariato locale. Il vicesindaco Tommaso Belvedere ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra: «Questo vessillo appartiene a tutta la città». E ancora: «Un ringraziamento speciale va alle Associazioni Pro Loco, alla LAV, a Plastic Free e a Legambiente. Il loro lavoro prezioso di sensibilizzazione, le giornate di pulizia delle spiagge e la costante vigilanza ambientale sono stati determinanti per ottenere questa conferma. Senza la loro passione e il loro stimolo continuo, non avremmo raggiunto gli standard di eccellenza che la FEE ci riconosce oggi per il terzo anno consecutivo».

Il vicesindaco ha poi esteso il ringraziamento a tutti gli attori coinvolti: agli operatori balneari e turistici: per aver innalzato ogni anno lo standard dell’accoglienza, agli uffici comunali: per il costante monitoraggio e la cura tecnica del territorio, ai cittadini e ai visitatori: per il rispetto dell'ambiente e la collaborazione fondamentale nelle buone pratiche di differenziazione dei rifiuti.

«La riconferma della Bandiera Blu rappresenta il miglior biglietto da visita per l'imminente stagione estiva, garantendo ai turisti e ai residenti un litorale sicuro, pulito e all’avanguardia nei servizi. L'Amministrazione si impegna fin da ora a proseguire lungo la strada del miglioramento continuo, affinché questo vessillo continui a sventolare come simbolo di una terra che ama e protegge il proprio mare», concludono.