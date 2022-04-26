La candidata di "AdessoPizzo"al consiglio comunale: «Lo scempio perpetrato da veri e propri delinquenti, che hanno tagliato quasi 200 alberi di pino e eucalipto, dimostra quanto sia impellente proteggere quest’oasi»

«Lo scempio perpetrato da veri e propri delinquenti, che hanno tagliato quasi 200 alberi di pino e eucalipto nella pineta Colamaio, dimostra quanto sia impellente proteggere e valorizzare quest’oasi di verde». Lo dichiara Marina Betrò, candidata alla carica di consigliere comunale della lista “AdessoPizzo”, a supporto di Sergio Pititto. «Un luogo che puntualmente viene sfregiato dall’inciviltà di chi dissemina ovunque rifiuti – aggiunge l’interessata – sottraendolo alla fruizione di famiglie e sportivi che qui spesso vengono ad allenarsi. Ora l’ennesimo affronto, con il taglio non autorizzato di 160 alberi, alcuni davvero imponenti. Questo non può e non deve più accadere. La pineta va protetta con un sistema di videosorveglianza che vigili 24 ore su 24 su eventuali abusi che vanno perseguiti tempestivamente e senza eccezioni. Inoltre – continua la candidata – il suo controllo deve rientrare nella routine quotidiana della polizia municipale, gli accessi e i percorsi devono essere puliti e protetti, così che chi la frequenta possa farlo in tutta sicurezza. La sua tutela e valorizzazione, dunque – assicura infine Narina Betrò – troverà formulazione precisa nel nostro programma, affinché quanto successo negli ultimi giorni non avvenga mai più».