L’evento regionale della European Green Week vedrà la partecipazione di amministratori, imprenditori, studenti e appassionati di vela. Si tratta dell’unico evento regionale per la Giornata europea dell’ambiente

Si avvicina la European green week, ovvero la Settimana verde dell’Ue, dal 13 al 17 maggio 2019. In tutta Europa si farà il punto sul processo di attuazione delle leggi legate al settore ambientale e si metteranno in risalto i successi ottenuti e le sfide che ancora attendono l’Europa. In tale contesto, in partnership con la Commissione europea, il Gruppo Pubbliemme, hub nazionale di comunicazione e media proprietario del network LaC, ha in programma lunedì 13 maggio la “Mediterranea – Giornata per il mare”, convegno dedicato alla tutela dell’ambiente, in occasione del quale verrà presentato anche il progetto LaC Europa. Aggiudicatosi nei mesi scorsi il bando della Direzione generale politiche regionali della Commissione europea per comunicare le politiche di coesione, il gruppo ha infatti iniziato un’opera di sensibilizzazione volta a radicare nei cittadini la consapevolezza di cosa fa l’Unione per il nostro sviluppo, nella cui programmazione si inserisce anche l’incontro tropeano.

L’evento. Sede della “Mediterranea”, sarà il porto di Tropea, dove la società di gestione, Porto di Tropea Spa, ha messo a disposizione grazie alla disponibilità dell’amministratore delegato e direttore, Vincenzo Di Salvo, la terrazza del Marina Yacht Club. I lavori si apriranno alle 10, con i saluti del sindaco della cittadina tirrenica Giovanni Macrì. Tra i relatori, il direttore generale del Gruppo Pubbliemme e direttore editoriale del network LaC Maria Grazia Falduto, il direttore del porto di Tropea Vincenzo Di Salvo, il presidente del Gal – Gruppo azione locale Terre vibonesi e sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo, il presidente del Club velico Santa Venere di Vibo Marina Gianfranco Manfrida, il rappresentante e socio del Vela Club di Tropea Franco Scuro. Moderatore, Domenico Rositano, responsabile LaC Europa. In sala, il presidente Pubbliemme Domenico Maduli, autorità civili e militari, il preside del Liceo scientifico F.lli Vianeo di Tropea del Nicolantonio Cutuli insieme alla classe referente del progetto ministeriale “Guardiani della costa”.

Temi e prospettive. Tema, appunto, la salvaguardia del mare e delle risorse ambientali della costa. Con l’occasione, verrà presentato il progetto LaC Europa del Gruppo Pubbliemme. L’evento si chiuderà con una dimostrazione laboratoriale dei maestri vasai di Gerocarne ed un cafe aperitif con prodotti tipici offerti dal Gal. «Il Gruppo Pubbliemme si è aggiudicato un grant da parte della Commissione europea, che grazie al progetto LaC Europa racconta le storie di successo della politica di coesione in Calabria, Sicilia e Basilicata – ha dichiarato a tale proposito Maria Grazia Falduto, proseguendo -: dobbiamo essere orgogliosi, come italiani, come calabresi di questo successo, che ci offre l’opportunità di scrivere una nuova narrazione del Sud e dell’Europa. Ed il nostro compito, inizia proprio dall’ambiente, dalle sue bellezze e dai tesori da conservare e proteggere. Per questo, è importante che la Giornata europea dell’ambiente sia stata organizzata, in Calabria, proprio dal nostro gruppo. Un segnale forte di quanto vogliamo andare a fare per i territori e per la loro crescita sostenibile».