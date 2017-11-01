La Prefettura pubblica lo schema del Piano e chiede ora ai cittadini di Vibo Marina di presentare osservazioni, proposte e richieste. Massima l’attenzione del prefetto Guido Longo

Pubblicato dalla Prefettura di Vibo Valentia lo schema del Piano di emergenza esterna relativo al deposito della Meridionale Petroli srl ubicato a Vibo Marina.

Lo schema, elaborato dalla Prefettura in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo, è stato condiviso da tutte le componenti del sistema di protezione civile nel corso di diverse riunioni tenutesi sempre in Prefettura, l’ultima delle quali lo scorso 13 settembre.

La pubblicizzazione del Piano e delle previsioni in esso contenute è prevista dalla legge che impone al prefetto, prima dell’approvazione e dell’adozione del Piano di emergenza esterno per uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti in favore della popolazione interessata, per un periodo di 30 giorni durante i quali la cittadinanza può anche presentare allo stesso prefetto eventuali osservazioni, proposte o richieste.

Decorso tale termine, dovranno essere avviate, con il supporto del Comune di Vibo, le attività di consultazione con la popolazione sulle previsioni del Piano di emergenza esterna, per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici o telematici, pubblicizzandole nelle forme più idonee in considerazione dell’importanza dell’argomento.

Le risultanze della consultazione, anche se negative, saranno valutate dalla Prefettura. Spetterà ora ai cittadini di Vibo Marina dire la loro sul Piano di emergenza. L’attenzione del prefetto, Guido Longo, è massima al fine di garantire una corretta gestione dei rischi e salvaguardare la pubblica incolunità.