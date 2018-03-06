Saranno in vigore per tutto il 2018. A renderli noti la Dusty che annuncia inoltre l’avvio del prelievo dell’umido in entrambe le zone. Ecco lo schema completo e i giorni in cui il servizio sarà sospeso

Da giovedì 8 marzo sarà attivo a Vibo Valentia, il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti. A renderlo noto è l’azienda Dusty Srl che informa inoltre che, a partire dalla stessa data, sarà operativa anche la raccolta della frazione umido nelle due zone (A e B) in cui è suddiviso il territorio comunale.

«Il nuovo calendario – spiega l’azienda – è annuale, in modo da informare con largo anticipo sulle giornate in cui non viene effettuato il servizio. Vi ricordiamo – chiarisce inoltre la Dusty ai cittadini – che potete conferire i vostri rifiuti differenziati anche presso la postazione presidiata di via G. Pellicanò dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12».

Restano a disposizione dei cittadini, per tutti i chiarimenti del caso e per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti i canali di comunicazione consueti ovvero il Numero verde 800164722, il sito www.vibovalentia.dusty.it e l’App Dusty Vibo Valentia. Quest’ultima aggiornata con il nuovo calendario in vigore.

Dallo stesso si evincono i giorni in cui la raccolta non sarà effettuata: 2 aprile (Pasquetta) e 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre.

Ecco i calendari completi, zone A e B:

