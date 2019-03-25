La Dusty comunica che resterà in vigore dal primo aprile al 30 giugno, e come al solito suddivide il territorio in zona A e zona B. I dettagli

La Dusty, azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Vibo Valentia, ha pubblicato il nuovo calendario del porta a porta che sarà valido per il secondo trimestre dell’anno. Dopo il primo calendario, ancora in vigore e valido fino al 31 marzo, questo secondo offrirà le indicazioni agli utenti del capoluogo e delle frazioni per il conferimento quotidiano dei rifiuti differenziati, sia per la zona A che per la zona B, e resterà in vigore fino al 30 giugno 2019. Nella zona A rientrano: Vibo Marina, Bivona, Longobardi, Porto Salvo, Triparni e il tratto di Statale 18 da località Madonnella a Vibo Pizzo. Mentre nella zona B rientrano: Vibo centro, Piscopio, Vena Superiore, Vena Media e Vena Inferiore.