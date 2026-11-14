Un patto per difendere uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della Calabria e dell'intero continente europeo. Nella Green Station di Santa Domenica di Ricadi, sede del circolo locale di Legambiente, è stata sottoscritta una convenzione tra il Parco naturale regionale delle Serre e Legambiente Ricadi per la tutela, il monitoraggio e la valorizzazione sostenibile della fiumara Ruffa, habitat che custodisce il più esteso areale europeo della Woodwardia radicans, considerata dagli esperti un vero e proprio “fossile vivente". La specie è infatti ritenuta una reliquia botanica del Terziario e una delle più antiche testimonianze della flora che popolava il Mediterraneo milioni di anni fa.

L'accordo è stato firmato nel corso di un evento particolarmente partecipato, alla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali tra cui l’assessore all’Ambiente del Comune di Ricadi, Domenico Tommaselli, il sindaco Domenico Locane e il primo cittadino di Drapia Alessandro Porcelli. In videocollegamento l’intervento dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e del direttore generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, Salvatore Siviglia.

L’accordo siglato tra Franco Saragò per conto di Legambiente Ricadi e il commissario del Parco Francesco Costantino, ha infatti fatto il paio con la presentazione del progetto per la tutela degli habitat naturali sostenuto dalla Regione Calabria attraverso specifici finanziamenti destinati ai siti della rete Natura 2000, tra i quali, appunto, quello della fiumara Brattirò, meglio nota come fiumara Ruffa.

Ad aprire la serata proprio Franco Saragò, che ha ricordato il lungo percorso di impegno dell'associazione nella difesa della fiumara e della rara felce, ripercorrendo, con il contributo di testimoni diretti, anche le fasi della scoperta della specie preistorica e della complicata opera di tutela.

«Questa è una bella serata - ha detto Saragò -, proprio perché riconosce l'impegno ultra-trentennale di tutti i soci. Abbiamo avviato questa attività quando è stata scoperta la Woodwardia radicans, l'abbiamo presa a cuore e la seguiamo quotidianamente, senza clamori, controllando che non ci siano incendi o tagli indiscriminati».

Per il circolo ricadese, la convenzione e il progetto regionale rappresentano soprattutto un sostegno all’azione di tutela di un habitat tanto prezioso quanto fragile. «La fiumara è uno scrigno di biodiversità che va protetto - ha spiegato Saragò -. Dobbiamo imparare a valorizzarla raccontandone la ricchezza ambientale e custodendola come hanno saputo fare i nostri antenati».

Un concetto ribadito anche dal commissario del Parco naturale regionale delle Serre, Francesco Costantino, che ha evidenziato il valore della partecipazione attiva dei cittadini nella gestione e nella tutela del patrimonio naturale. «Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa con Legambiente Ricadi perché consente di coinvolgere direttamente la cittadinanza. La convenzione permetterà al circolo di intervenire sulla fiumara attraverso attività di monitoraggio e di educazione ambientale. Realizzeremo così quella che viene definita "citizen science", la scienza partecipata, grazie alla quale i cittadini diventano protagonisti della conservazione del territorio», ha spiegato.

La protagonista assoluta dell'accordo resta però la Woodwardia radicans, la grande felce sempreverde che può sviluppare fronde superiori ai tre metri di lunghezza e che possiede una particolare capacità di riproduzione vegetativa tramite bulbilli che si formano all'estremità delle foglie. Quando queste toccano il suolo umido, danno origine a nuove piante.

Si tratta di una specie, come è stato ricordato nel corso dell’incontro, che «ha visto i dinosauri prima della loro estinzione». È infatti un “relitto” del Terziario, appartenente a una flora tropicale-montana che caratterizzava alcune regioni mediterranee circa 70 milioni di anni fa. Con l'evoluzione del clima mediterraneo, il suo areale si è progressivamente ridotto fino a sopravvivere soltanto in poche forre umide e ombrose dell'Europa meridionale.

La specie trova proprio nelle vallate del Vibonese condizioni ecologiche particolarmente favorevoli, caratterizzate da elevata umidità, ombreggiamento costante e disponibilità d'acqua durante tutto l'anno. La sua importanza è riconosciuta a livello internazionale: la Woodwardia è protetta dalla Direttiva Habitat dell'Unione Europea e dalla Convenzione di Berna.

A sottolineare il valore strategico del progetto attraverso il quale la Regione Calabria sosterrà i siti Natura 2000, è stata Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

«La Calabria è una terra meravigliosa e ricchissima di biodiversità, un'oasi della biodiversità in Europa. La firma di questa convenzione sancisce una collaborazione importante tra Legambiente e il Parco naturale regionale delle Serre e si inserisce all'interno della strategia delineata dalla Regione Calabria per tutelare i siti Natura 2000», ha dichiarato. Parretta ha ricordato come l'associazione sia attualmente impegnata in quattro progetti regionali dedicati alle aree di maggior pregio naturalistico, sottolineando l'importanza di «fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini per proteggere un angolo stupendo della nostra terra quale è la fiumara Ruffa e questa rara specie di felce».