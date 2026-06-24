Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle presenze turistiche sul territorio, il Comune di Vibo Valentia rinnova l’invito a cittadini e visitatori a contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso una corretta gestione dei rifiuti.

In particolare, il sindaco Enzo Romeo annuncia l’ultima iniziativa dell’assessorato all’Ambiente dedicata a tutti i visitatori e i turisti che, dopo il soggiorno nel nostro territorio, lasceranno i loro luoghi di villeggiatura e dovranno quindi smaltire correttamente i rifiuti rimasti: «Siamo felici di accogliere anche quest’anno tantissimi turisti e visitatori nelle nostre località costiere e nel centro città. Vibo Valentia – fa presente il primo cittadino - è una comunità ospitale, che vive di relazioni, bellezza e accoglienza. Allo stesso tempo ci aspettiamo da tutti un contributo fattivo al rispetto dell’ambiente. La nostra città ha raggiunto l’80% di raccolta differenziata, un risultato importante che vogliamo consolidare insieme a chi sceglie Vibo per le proprie vacanze».

A spiegarla nel dettaglio è l’assessore all’Ambiente Marco Miceli: «È possibile ricevere assistenza e informazioni dettagliate sulle modalità di conferimento contattando il numero verde gratuito 800 820 520, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, oppure scrivendo all’indirizzo tutorambientalevibo@muracasrl.com. Il servizio, gestito da Muraca Srl, è dedicato a tutti colori che lasciano i luoghi di villeggiatura o le seconde case, con l’obiettivo di garantire decoro urbano, tutela dell’ambiente e una corretta gestione dei rifiuti. Contiamo sulla collaborazione di tutti - conclude l’assessore Miceli - per mantenere puliti i nostri territori e preservare la bellezza delle nostre coste».