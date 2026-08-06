Qualcosa si muove per il ripristino dell’accesso alla spiaggia della Scalea a Santa Domenica di Ricadi, una delle più suggestive dell’intera Costa degli dei. Il sindaco del Comune di Ricadi, Domenico Locane, ha infatti firmato oggi un’ordinanza sindacale di interdizione del tratto di arenile demaniale marittimo in località Scalea finalizzata al rispristino dell'accesso a mare. L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore 00:00 del giorno 10 agosto 2026 fino alle ore 00:00 del 13 agosto e prevede il divieto per l’esercizio di qualsiasi attività o condotta che possa comportare la fruizione del tratto di arenile, opportunamente delimitato, e che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni funzionali al ripristino dell’accesso alla spiaggia di località Scalea, comprensivo dell’accesso al mare. I lavori – affidati alla ditta Remac srl di Filandari – verranno realizzati attraverso una perizia di variante e rientrano in un più vasto progetto di riqualificazione urbana e il recupero delle vocazioni identitarie di Santa Domenica, Santa Maria di Ricadi e Grotticelle. L’ordinanza sindacale è stata trasmessa alla Prefettura di Vibo, alla delegazione di Tropea della Capitaneria di porto di Vibo Marina, al comando della polizia municipale di Ricadi.