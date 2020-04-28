Il sisma è stato localizzato in mare a circa 16 chilometri dalla terraferma tra le province di Catanzaro e Cosenza. Avvertito anche in alcuni comuni del Vibonese

Un terremoto di magnitudo 2.9 si è registrato in mare, alle ore 22.02 di questa sera, al largo della costa tirrenica a 16 chilometri da Amantea e ad una profondità di 10 chilometri. Tra i comuni più vicini all’epicentro (entro i 20 chilometri) anche Serra D’Aiello, Belmonte, San Pietro in Amantea (tutti in provincia di Cosenza) e Nocera Terinese, nel Catanzarese. La scossa è stata distintamente avvertita anche in altri comuni delle due province e anche in alcuni centri del Vibonese. Non si registrano al momento danni a persone o cose.