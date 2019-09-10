L’assessore Giovanni Russo spiega gli interventi da portare a termine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

“Stiamo lavorando affinché al suono della campanella nelle scuole di Vibo Valentia sia completato ogni intervento di manutenzione delle aree verdi presenti in tutti i plessi scolastici comunali del territorio. Dallo sfalcio dell’erba alla pulizia sino ai piccoli interventi di manutenzione rispetto ai quali abbiamo destinato una somma specifica, così da giungere all’appuntamento con l’apertura dei cancelli dei plessi di Vibo Valentia in una situazione di cura e decoro”.

E’ quanto dichiara l’assessore comunale Giovanni Russo che aggiunge di star effettuando una visita in tutte le scuole cittadine.

“Incontri durante i quali si parla dei punti di forza e debolezza dei vari istituti. Un’occasione per visionare di persona le strutture ma anche per condividere alcuni momenti con docenti, personale e soprattutto l’occasione per far comprendere che la scuola è tra le priorità di questa amministrazione. Stiamo riportando alla normalità i servizi essenziali che ogni Comune dovrebbe offrire ai cittadini, facendo i conti ogni giorno con le poche risorse a disposizione. Come giunta siamo quotidianamente al corrente di ogni intervento, seguendone l’esecuzione. Sarà un lavoro impegnativo, ma puntiamo ad innalzare la qualità della vita della nostra città partendo – conclude Russo – proprio dai luoghi in cui si formano i nostri concittadini di domani”.