Doppio appuntamento nella seconda giornata dell’evento: visita a Villa Vittoria e trekking in notturna

Doppio appuntamento con i mille volti della natura nella seconda giornata del Serreinfestival. A prendersi la scena sono state le bellezze paesaggistiche che l’area montana offre e che devono essere valorizzate a pieno. In mattinata, condotti dalle guide naturalistiche Cosimo Angilletta e Nicola Monardo, gli amanti dei sentieri e dei boschi si sono ritrovati nei pressi dell’ingresso di Villa Vittoria a Mongiana da dove sono partiti per ammirare i molteplici paesaggi del percorso di una decina di chilometri della riserva naturale Cropani Micone che si snoda tra i Comuni di Mongiana ed Arena. L’area, che si estende su una superficie di 235 ettari, è stata istituita nel 1977, ed è contraddistinta da particolare fauna (cinghiali, tasso, donnola, lepre, gufo, volpe, puzzola, martora, falco cuculo, corvo imperiale) e flora (castagno, pino nero, ontano, faggio, abete bianco). [Continua in basso]

Serata caratterizzata invece dall’evento “Trekking in notturna. Emozioni sotto il cielo stellato” organizzato in collaborazione con l’associazione “Vivi Serra San Bruno”. «L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato il rappresentante dell’associazione, Mario Papasodaro – è quello di avvicinare le persone alla natura, sensibilizzandole e invitandole a rispettare questo patrimonio unico». Il punto d’incontro è stato l’ex vivaio Rosarella ed il percorso ha riguardato il tratto Bosco Archiforo – Pietra del Signore. Sono stati una cinquantina i partecipanti che hanno potuto godere della tranquillità interiore che questo bosco – inserito dagli studiosi del settore tra i principali 40 siti mondiali in cui si può praticare la silvoterapia – può garantire. Il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore ha precisato che «il Festival vuole essere una vetrina per questo territorio e raccontarne la storia, l’arte, la gastronomia ed i paesaggi».