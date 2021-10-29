L'iniziativa consisterà in una passeggiata, a passo sostenuto, lungo il perimetro della città durante la quale i partecipanti raccoglieranno e trasporteranno con sé i rifiuti abbandonati

Il Comune di Tropea parteciperà alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti che si terrà dal 20 al 28 novembre prossimi con l’azione: “Walk for Earth”. L’iniziativa, mutuata dal plogging, consisterà in una passeggiata – a passo sostenuto – lungo il perimetro della città durante la quale i partecipanti raccoglieranno e trasporteranno con sé i rifiuti abbandonati lungo la strada percorsa. La passeggiata si svolgerà lungo un percorso di circa 7 km. [Continua in basso]

«Il percorso, in linea di massima, – spiega una nota del Comune – potrebbe essere: partenza da Largo Ferrovia direzione Sant’Angelo con prima tappa il punto panoramico della cosiddetta “Copulea”, ritorno con direzione discesa Rocca per poi salire da via Marina Vescovado e raggiungere il traguardo in Piazza Vittorio Veneto. Chi raccoglierà più rifiuti si aggiudicherà un televisore di ultima generazione. A differenza del plogging, il punteggio sarà dato considerando il peso dei rifiuti raccolti (non la tipologia), i chilometri percorsi e il tempo impiegato secondo la seguente formula matematica: grammi rifiuti + metri percorsi-minuti di percorrenza. Alle donne partecipanti verrà riconosciuto un bonus di 1,5 come moltiplicatore dei rifiuti raccolti».

La passeggiata partirà alle ore 9 da Largo Stazione e si concluderà in piazza Vittorio Veneto. Il tragitto preciso verrà determinato a breve. Durata massima della passeggiata 3 ore. I partecipanti che arriveranno al traguardo dopo le 3 verranno squalificati. Le iscrizioni dovranno inderogabilmente avvenire entro la mezzanotte di mercoledì 17 novembre 2021 con l’invio di una semplice email all’indirizzo: blutropea@gmail.com.