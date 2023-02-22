In attesa dell'espletamento della gara d'appalto per la gestione del servizio, Ecoshark continuerà il ritiro "porta a porta" fino a maggio

In attesa del nuovo appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con la metodo “porta a porta”, il Comune proroga la concessione alla ditta Ecoshark igiene ambientale di San Nicolò di Ricadi fino al 2 maggio agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione avvenuta nel 2019. Con questo secondo atto di proroga, che si aggiunge a quello precedentemente emanato di cinque mesi, l’ente corre ai ripari per scongiurare l’assenza di un servizio fondamentale e «le possibili conseguenze di danno ambientale e igiene pubblica che il mancato servizio di raccolta potrebbe provocare». Una «proroga tecnica» che segue la comunicazione del 28 dicembre della Stazione unica appaltante di Vibo Valentia in merito all’avvenuta pubblicazione del bando di gara, con procedura aperta, in scadenza a fine gennaio. Ravvisata l’urgenza, il Comune ha dunque allungato il contratto scaduto e impegnato la somma di circa 20mila euro per sopperire alle esigenze oggettive del territorio.

