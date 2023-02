Spilinga, l’opposizione attacca: «Maggioranza al capolinea, si dimetta»

«Un’amministrazione giunta oramai al capolinea. Gli avvenimenti occorsi negli ultimi mesi nel nostro piccolo paese di Spilinga meritano una ponderata riflessione politica. Incombe sulla minoranza, infatti, nel silenzio assordante ed interessato del gruppo facente capo alla giunta Marasco, il dovere civico di porre all’attenzione dell’opinione pubblica ciò che è accaduto e che sta accadendo all’interno dal palazzo municipale». Lo scrive l’opposizione “Spilinga nel cuore”. [Continua in basso]

L’analisi parte delle dimissioni dell’assessore Laura Pontoriero: «Innanzitutto, per amor del vero e per come risulta anche dalla lettera di dimissioni oltre che dalle dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata in seno al consiglio comunale, rileviamo che la dottoressa Pontoriero non ha abbandonato la maggioranza della quale faceva parte per mancanza di tempo, così come sostenuto dal sindaco, ma, al contrario, solo perché la stessa, privata di qualsiasi considerazione istituzionale, era stanca di ratificare scelte non condivise ed imposte dal sindaco Marasco e dall’assessore Barbalace. Già tale circostanza dovrebbe farci riflettere sul concetto di democrazia che hanno i nostri amministratori i quali, certamente, considerano il Comune un affare proprio.

In ogni caso – si fa rilevare- a rendere ancor più evidente lo scollamento e la rottura che vi è ormai tra coloro che li hanno sostenuti e l’amministrazione Marasco, basta ricordare ciò che è avvenuto immediatamente dopo le dimissioni della Pontoriero». La minoranza incalza: «Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il Comune è rimasto sprovvisto per oltre due mesi della figura essenziale di un assessore, la stessa amministrazione, nonostante la ricerca “porta a porta” tra le vie di Spilinga ed il successivo avviso pubblico finalizzato ad individuare una figura femminile idonea a ricoprire l’incarico d’assessore, non è riuscita ad attrarre alcun interesse e/o disponibilità tra le donne di Spilinga ad assumere un impegno così nobile. E ciò è certamente avvenuto in quanto, a nostro avviso, l’amministrazione Marasco non gode più della fiducia della popolazione spilingese che, diversamente da quanto millantato dalla maggioranza, si sente tradita ed abbandonata per la poca trasparenza, per la mancanza di agibilità democratica da parte degli attuali amministratori e, soprattutto, per l’incapacità a dare risposte rispetto ai problemi che affliggono l’intero territorio».

Da qui, al fine di ritrovare la giusta unità ed armonia all’interno della comunità, «questo gruppo ritiene che le dimissioni dell’attuale maggioranza rappresentino l’unico atto di rispetto verso una popolazione che realmente merita di più. A ciò si aggiunge – evidenzia l’opposizione- che l’attuale amministrazione per oltre un mese non è riuscita neanche a sostituire il tecnico comunale a cui era scaduto l’incarico lasciando così la cittadinanza priva di un servizio fondamentale ed indispensabile. Pregiudizio questo, a nostro avviso, ancora attuale e concreto atteso che la nuova nomina del segretario comunale quale responsabile dell’area tecnica non risolve affatto i problemi della comunità visto che lo stesso, oltre ad essere presente presso gli uffici comunali soltanto due giorni a settimana, non può avere né il tempo e né quelle competenze specifiche che l’area tecnica naturalmente richiede». «A questo punto – concludono – ci verrebbe da dire che il recente passato che ha visto la nomina dell’assessore Barbalace, il quale non aveva alcuna conoscenza tecnica, nulla ha insegnato al sindaco Marasco. Errare è umano, perseverare è diabolico».

