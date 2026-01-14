L'area è stata prontamente messa in sicurezza e il tronco è stato rimosso in breve tempo dai proprietari del terreno. Nessun danno a persone o cose

Le cattive condizioni meteorologiche, e in particolare le intense raffiche di vento che nei giorni scorsi hanno interessato la Calabria, hanno causato danni in diversi centri della regione. Le maggiori criticità si sono registrate lungo la fascia costiera, ma non sono mancati disagi anche nelle aree interne e montane , dove, oltre alle nevicate, si sono verificati episodi di danneggiamento legati al maltempo.

È quanto accaduto a Serra San Bruno, dove un albero secolare si è spezzato sotto la spinta del vento ed è precipitato all'interno dell'area del Santuario di Santa Maria del Bosco, nel comprensorio boschivo che circonda uno dei luoghi simbolo della spiritualità calabrese.

Il tronco, di grandi dimensioni, si è abbattuto accanto al Dormitorio di San Bruno, il luogo che custodisce le spoglie del Santo . La forza delle raffiche ha avuto la meglio sull'antica pianta, che non ha resistito alle sollecitazioni, crollando improvvisamente ai piedi del luogo sacro.