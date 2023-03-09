Tra le diverse tematiche previste per il 25esimo Jamboree, il raduno mondiale degli scout che quest’anno si terrà per la seconda volta in Corea del Sud, il gruppo scout Tropea 1 ha deciso di aderire a quella della sostenibilità, guardando alla creazione e all’affermazione di un mondo migliore da vivere e abitare in comunione con la natura. Nasce da qui l’esigenza di sensibilizzare la comunità alla tutela e alla difesa dell’ambiente, con l’appuntamento di domenica 19 marzo per la pulizia delle spiagge, dalle ore 9 alle 12, così da contribuire con un piccolo gesto a “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. [Continua in basso]

Saranno in quaranta tra capi reparto, scout e lupetti a cimentarsi in questa piccola grande impresa di inclusione e partecipazione attiva che rappresenta la chiave per superare le sfide della tutela ambientale e del decoro. Coordinato dall’organizzazione mondiale del movimento scout, il World scout jamboree è il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni. Decine di migliaia di giovani e leader di 170 Paesi condividono cultura, esperienza e amicizia e mettono in pratica una concreta cittadinanza globale. E per rispondere a questo grande appuntamento internazionale che si terrà dall’1 al 12 agosto a Saemangeum, nella contea di Buan in Corea del Sud, il gruppo scout Tropea 1 parteciperà inviando una sua ambasciatrice tropeana.

LEGGI ANCHE: Il liceo scientifico di Tropea punta sul progetto di rigenerazione delle acque

Quattro Comuni calabresi riconfermati “Plastic free”, c’è anche Tropea