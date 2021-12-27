L’iniziativa della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa di Vibo in collaborazione con il Comune

La Cna pensionati di Vibo Valentia (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) partecipa alla magia del Natale tropeano con delle simpatiche creazione artigianali, originali e simpatiche, che hanno animato le aiuole di piazza Vittorio Veneto.



L’organizzazione – si legge in una nota stampa – ha inteso donare alla collettività dei lavori eseguiti da artigiani pensionati associati, lavori che strizzano l’occhio soprattutto ai più piccoli, in un simbolico abbraccio che unisca tutte le generazioni, ma che vogliono essere testimonianza concreta della capacità degli artigiani pensionati di essere ancora forza viva e propulsiva di idee e di progettualità, depositari di un saper fare da mettere a disposizione delle collettività, ma anche desiderosi di collaborare fattivamente in sinergia con le varie istituzioni locali al fine di contribuire a favorire e stimolare la crescita della comunità sociale.