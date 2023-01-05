L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione cittadina è quello di avere «una maggiore fruizione e valorizzazione» del grande polmone verde di Moderata Durant

Un giardino botanico all’interno del Parco Urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia. Meglio ancora: un labirinto botanico, ossia «una struttura, solitamente di vaste dimensioni, costruita in modo tale che risulti difficile per chi vi entra trovare l’uscita – spiega Wikipedia – Anticamente per lo più unicursale, ovvero costituito da un unico involuto percorso che conduceva inesorabilmente al suo centro, il labirinto è poi diventato sinonimo di tracciato multiviario o multicursale. In alternativa un tracciato inestricabile di strade, si può definire come un dedalo, termine chiaramente nato dalla figura del mitico Dedalo, il leggendario costruttore del labirinto di Creta per il re Minosse, il più noto tra quelli dell’antichità». Anche a Vibo Valentia, dunque, si pensa di realizzare un labirinto botanico, certamente non di dimensioni imperiali ma comunque dovrà avere una sua accettabile estensione. Sì, perché l’amministrazione comunale di Palazzo Luigi Razza intende procedere all’affidamento dell’incarico finalizzato proprio alla suddetta progettazione. [Continua in basso]

In particolare, è stato il dirigente del settore Finanziario e dei Lavori pubblici dell’ente Domenico Libero Scuglia a dare il disco verde alla registrazione della spesa con propria determina. Nel testo della determina il dirigente spiega che «l’amministrazione comunale di Vibo Valentia – assessorato all’Ambiente – ha dato impulso attraverso atti amministrativi e regolamenti e opere in via di progettazione alla promozione, valorizzazione e arricchimento del patrimonio verde comunale». E l’assessorato comunale all’Ambiente, guidato dall’assessore Vincenzo Bruni, «ai fini di una maggiore fruizione e valorizzazione del Parco Urbano di Moderata Durant ha previsto una serie di interventi utili a raggiungere tali obiettivi. Ma per la realizzazione di tali obiettivi vi è la necessità di interventi programmati frutto di progettazioni mirate allo scopo. Per tali motivi – annota ancora il dirigente di Palazzo Luigi Razza nella sua determina – l’amministrazione comunale intende avviare pertanto tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie per la progettazione in oggetto». Quindi, la decisione da parte dell’amministrazione Limardo di volere procedere all’affidamento del servizio di progettazione.

