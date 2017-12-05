L'inusuale e affascinante fenomeno è durato circa un'ora. A fotografarlo è stato un appassionato di meteorologia già noto sul web per i suoi suggestivi scatti

Un raro e suggestivo arcobaleno di luna. A fotografarlo è stato l’altra notte un appassionato di meteorologia di Tropea, Giovanni Simonelli, che collabora con alcuni dei principali portali web che si occupano di previsioni del tempo.

«Si tratta di un fenomeno inusuale – spiega – che si verifica soltanto in particolari condizioni, perché occorre un clima piovoso e una accentuata luminosità della luna. L’arcobaleno è durato per circa un’ora e le foto sono state realizzate con tempi di esposizione molto lunghi».

A dare una mano a Simonelli è stata la superluna, il raro evento astronomico che si è verificato tra il 4 e il 5 dicembre, grazie al quale è possibile ammirare il nostro satellite più grande del 7% rispetto alla media e del 16% più luminoso. Ci saranno comunque altre due opportunità di vedere a breve la Supeluna, entrambe a gennaio, il 2 e il 31. Chissà che non sia l’occasione per l’apparizione di un nuovo arcobaleno di luna.