In passato l'assessore Vincenzo Bruni ha più volte sollecitato i dirigenti competenti all'Ambiente e al Patrimonio all'avvio delle pratiche amministrative di affidamento dei beni che non risultavano affidati

Il Comune di Vibo Valentia, con delibera di giunta, ha dato mandato ai dirigenti dei Settori Ambiente e Patrimonio ognuno per propria competenza di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi ai fini di affidare in tempi brevi, con evidenza pubblica distinta per il parco e per l’area verde la vigilanza, la gestione e manutenzione con realizzazione di un punto ristoro e servizi esistenti o da realizzare, di pubblica utilità annessi del Parco delle Rimembranze e dell’area verde di Viale Accademie Vibonesi, a conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area, la cui progettazione è in itinere. [Continua in basso]

L’assessore all’Ambiente, Vincenzo bruni, con delega al “Miglioramento della fruibilità dei parchi urbani e delle ville comunali”, in passato ha più volte sollecitato i dirigenti competenti all’Ambiente e al Patrimonio all’avvio delle pratiche amministrative di affidamento dei beni che risultavano non affidati in gestione e la verifica, per quelli invece affidati, della corretta esecuzione, da parte dei concessionari, di quanto previsto dal contratto di assegnazione del bene. Atteso che fino a qualche giorno fa nessun procedimento amministrativo era stato avviato per affidare la gestione del Parco delle Rimembranze e delle aree verdi in questione, si è ritenuto improcrastinabile procedere ai suddetti affidamenti per lo sviluppo, la valorizzazione, promozione e la sicurezza delle aree in questione.

Qualche settimana fa, la giunta comunale guidata dal sindaco Maria Limardo comunicava di aver approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione del Parco delle rimembranze. L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, ha spiegato che «sono numerosi gli interventi previsti che andremo a realizzare, grazie soprattutto ad un finanziamento regionale ottenuto per l’interessamento dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro». Si tratta di circa 500mila euro, con cui – si è reso noto tramite una nota della giunta – «la zona del belvedere cambierà completamente volto. I lavori prevedono il rifacimento di tutta la pavimentazione, che andrà in continuità con quella del viale già presente e rifatta da poco, del sistema di illuminazione, anche questo in continuità con quello preesistente, la piantumazione della siepe lungo il perimetro, un’area di sgambamento per i cani, un’area di osservazione ribassata del sito archeologico del tempio di Proserpina con apposite sedute, ed ancora, nell’area ristoro un parco giochi con pavimentazione antitrauma. Sempre a beneficio dell’attività di ristoro verranno inoltre realizzate delle pedane in legno». «Si tratta – evidenziava ancora il comunicato – di un progetto che segue di qualche mese quello approvato per Villa Gagliardi, con l’obiettivo dichiarato nel programma elettorale del sindaco Limardo di puntare alla massima valorizzazione e riqualificazione di tutte le aree verdi della città». «Il nostro – ha dichiarato il primo cittadino – è un patrimonio di assoluto valore paesaggistico e naturale e l’amministrazione comunale sta lavorando sodo puntando a progetti che ne garantiscano il reale miglioramento e non già interventi tampone che poco servono alla fruibilità generale».

