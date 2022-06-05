Il torrente è fonte di una situazione igienico-sanitaria allarmante con miasmi insopportabili amplificati dalle elevate temperature di questi giorni

Green River, Laguna Verde, ormai si sprecano i nomi con cui è stato ironicamente ribattezzato il Fosso Antonucci di Vibo Marina, che ultimamente ha assunto una inquietante e persistente colorazione verdastra causata dalla mucillaggine e da non meglio identificati agenti inquinanti. E la stessa colorazione verdastra stanno assumendo, nei pressi della riva, le acque marine, come testimonia una foto ripresa dall’alto e pubblicata sul social “La Voce di Vibo Marina e delle Marinate”. Il torrente, con la foce insabbiata per il dislivello, è ormai fonte di una situazione igienico-sanitaria allarmante: miasmi insopportabili amplificati dalle elevate temperature di questi giorni, oltre al proliferare di zanzare e rane. [Continua in basso]

La “bomba” ecologica è stata oggetto di ripetute segnalazioni provenienti da fonti diverse: Domenico Santoro (capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Vibo Valentia ), il quale giorni addietro ha segnalato con altri gruppi consiliari di opposizione la questione nel corso della seduta della II commissione consiliare Urbanistica; Giovanni Patania (segretario provinciale Confasila), che ha denunciato il fatto che «oltre al deflusso dell’acqua, all’interno del torrente ci sono sversamenti fognari peraltro già segnalati all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia in data 28 giugno 2021»; Mino De Pinto (segretario dell’Associazione Balneari). Interventi quindi che, fra l’altro, hanno evidenziato la presenza di scarichi fognari abusivi lungo il corso del torrente. Ma fino ad oggi nessun risultato è stato raggiunto. Da non dimenticare, inoltre, i gravi danni provocati in passato dal fosso Antonucci: in particolare il trasporto di fango e detriti durante l’alluvione del 2006 con conseguente allagamento delle aree circostanti.