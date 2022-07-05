L’assessore risponde durante il Question time ai consiglieri pentastellati e spiega cosa è stato fatto. Ma Pisani non ci sta e controbatte: «Si aspetta sempre di arrivare all’emergenza per poi spendere soldi»

«In riferimento all’insabbiamento del torrente Antonucci di Vibo Marina, che ha causato per alcuni tratti l’innalzamento delle acque, devo dire che come amministrazione il problema lo abbiamo affrontato sin da subito. Con il sindaco, infatti, più volte ci siamo recati alla Regione Calabria e abbiamo sottoposto tale problematica direttamente al presidente Roberto Occhiuto e al dottore Salvatore Siviglia, direttore del Dipartimento ambiente della Regione Calabria, che ringrazio. Prontamente il presidente ha fatto stanziare 140mila euro per la problematica del torrente». È quanto ha risposto, nel corso della convocazione del Question time, l’assessore ai Lavori pubblici al Comune di Vibo Valentia Giovanni Russo in relazione all’interrogazione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Domenico Santoro e Silvio Pisani, al fine di sapere che cosa l’amministrazione comunale «abbia fatto in merito al torrente e cosa farà per il controllo estivo degli inquinamenti». Il suddetto fosso da quasi due mesi – per via proprio l’insabbiamento del corso d’acqua – ha assunto una inquietante colorazione verdastra causata, probabilmente, dalla mucillaggine e da non meglio identificati agenti inquinanti, creando un evidente problema igienico-sanitario. Da giorni, invece, in virtù dell’intervento del Comune il torrente risulta pressoché asciutto. [Continua in basso]

I fondi necessari per lo svuotamento e il prelievo dei fanghi

«I fondi – ha proseguito l’assessore di Palazzo Luigi Razza – sono stati stanziati per lo svuotamento del torrente e per il conferimento a impianto autorizzato dei fanghi che si sono sedimentati a fondo del torrente stesso. Lo svuotamento è stato ultimato proprio questa notte. Infatti oggi il torrente è completamente vuoto. Naturalmente prima di procedere abbiamo fatto eseguire le necessarie e opportune analisi all’Arpacal e poi abbiamo incaricato il Corap di procedere con le operazioni di svuotamento. Il personale del Corap ha, dunque, lavorato nelle ore notturne della scorsa settimana, ossia dalle ore 23 fino alle 4 del mattino. Come già detto, quindi, il letto del fosso risulta completamente asciutto. Il tempo adesso che si possano essiccare i fanghi e poi verranno esportati e conferiti in un apposito impianto. Il torrente viene comunque monitorato e qualora ci dovessero essere degli sversamenti si interverrà. L’Antonucci – ha assicurato Giovanni Russo – è molto attenzionato, così come tutti i fossi che ricadono sul nostro territorio».

In merito poi al controllo estivo dell’inquinamento, il rappresentante della giunta ha ricordato che l’amministrazione ha portato avanti in questi mesi una attività di manutenzione straordinaria delle Stazioni di sollevamento che ricadono nel territorio di Vibo Marina e Bivona. «Noi – ha aggiunto in merito l’assessore – abbiamo eseguito degli interventi sulle Stazioni 2, 4, 5 e 7 e abbiamo effettuato delle operazioni di pulizia. Stiamo, inoltre, per mandare in gara un intervento di 600mila euro, fondi ottenuti sempre dalla Regione Calabria, per tutte le altre Stazioni di sollevamento sempre ubicate nei territori di Vibo Marina e Bivona. Altri interventi, che è stato possibile realizzare nel corso di questo inverno e che consentono un controllo più preciso e attento sullo stato delle cose, hanno riguardato la pulizia dei fossi. Questa amministrazione – ha concluso Giovanni Russo – ha effettuato, con fondi propri, grazie alla collaborazione di Calabria Verde, grazie alla Regione Calabria, diversi interventi di pulizia». [Continua in basso]

La pepata controreplica del consigliere Silvio Pisani

«Assessore, invece di ringraziare Occhiuto e tutti gli altri, io la inviterei a ringraziare il dottore Falvo, che ha una grossa attenzione per l’ambiente – ha controreplicato Silvio Pisani a Giovanni Russo, così come prevede il regolamento del Question time – Qui a Vibo dobbiamo capire che l’ambiente non è solo e soltanto spazzatura, l’ambiente è tutto il resto: l’aria che respiriamo, dove andiamo a fare il bagno, dove andiamo a mangiare. Tutto è ambiente. Vorremo avere le analisi dei prelievi effettuati sul torrente. Vi siete fatti dare 140mila euro per svuotare il fosso e smaltire i fanghi. A mio avviso, anziché spendere 140mila euro non sarebbe più utile fare prevenzione? Si facciano i controlli, dunque, sarebbe meglio. E i controlli mensili li deve fare il Comune. E, invece – ha chiuso Silvio Pisani – si aspetta sempre di arrivare all’emergenza per poi spendere soldi».

