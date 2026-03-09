Confermata la posizione dello scorso anno nella classifica stilata dal Sole 24 Ore con 3b Meteo. Quindici i parametri presi in considerazione: ci sono anche piogge estreme e notti tropicali. In Calabria fa meglio sono Catanzaro

Anche quest’anno Vibo Valentia si conferma tra le province con il clima migliore, tenendo ben saldo il suo 16esimo posto nella classifica stilata dal Sole 24 Ore con 3b Meteo. Sono 15 i parametri presi in considerazione: si va dalle ondate di calore alle precipitazioni estreme, dalla brezza estiva alle notti tropicali, dall’umidità ai giorni consecutivi senza pioggia.

A livello nazionale, Bari per il terzo anno consecutivo è al primo posto per qualità del clima: seguono il capoluogo pugliese diverse località della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani (al secondo posto, i cui dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi), Pescara, Ancona e Chieti. Tra i primi dieci figurano per lo più territori costieri (tra cui anche Livorno, Trieste e Imperia), ma anche alcune città in altura (Pesaro e Urbino, come media dei valori rilevati in entrambe i centri urbani, ed Enna). In chiusura c'è la città di Carbonia (Sud Sardegna), tra le più colpite dai picchi di caldo estremo, dall'indice di calore e dall'umidità relativa. Il capoluogo sardo è preceduto da Terni, Belluno e Caserta.

Per quanto riguarda invece la Calabria, la provincia migliore risulta essere Catanzaro (12° posto), seguita da Vibo Valentia. Crotone è 25°, Reggio Calabria 29°, mentre bisogna scorrere parecchio in basso per trovare Cosenza (86°).

Dall’Indice del clima del Sole 24 ore emerge poi che la temperatura media annua in Italia è aumentata di 1,8°C negli ultimi 15 anni. A riscaldarsi in modo più marcato è il Nord del Paese dove il termometro è salito in media di 2,3 gradi tra il 2015 e il 2025, mentre nei capoluoghi del Centro Italia è stato di 1,9° C, in quelli del Mezzogiorno di 1,3° C. Nel 2025 sono inoltre state registrate 17 ondate di calore, 14 picchi di caldo estremo e 80 notti tropicali. Le piogge si sono concentrate in pochi eventi estremi.

Tornando a Vibo Valentia, si distingue in parametri come l’umidità relativa, per la quale risulta essere penultima in Italia (106° posto), o le raffiche di vento (96°). Primi posti invece per quanto riguarda l’indice di calore (9°), l’escursione termica (9°), le precipitazioni estreme (12°) e le ondate di calore (11°).