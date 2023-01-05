Interventi sono stati effettuati dall’amministrazione comunale poiché «la mancata manutenzione avrebbe comportato problematiche di carattere igienico sanitario ed ambientale»

Interventi straordinari lungo la rete fognaria cittadina sono stati effettuati dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia che ha affidato alla ditta Romano Srl, già affidataria del contratto di manutenzione ordinaria, l’esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, con rifacimento di alcuni tratti di condotte idriche, fognarie e pluviali, nonché un intervento al pozzo nel Parco Urbano. La ditta si è resa disponibile ad effettuare i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale che depurati del ribasso d’asta ammontano ad 36.959,33, oltre Iva per un importo complessivo di 45.090,38 euro. L’affidamento è stato formalizzato dal dirigente del settore Lavori pubblici di Palazzo Luigi Razza Domenico Libero Scuglia con propria determina.



Nella stessa viene spiegato che «considerato che la rete idrica e fognante del Comune necessita di continui interventi straordinari da effettuare con urgenza per lavori di – straordinaria manutenzione – per come verificato dagli uffici, date le pessime condizioni delle reti, si è reso necessario «incaricare la ditta Romano Srl, già affidataria del contratto di “manutenzione ordinaria”. Per evitare disservizi, si è pertanto proceduto con urgenza, ad effettuare lavori straordinari sulla rete per come verificato dall’ufficio tecnico ed, in particolare, il rifacimento di alcuni tratti di condotte idriche, fognarie e pluviali, quindi l’intervento al pozzo nel Parco Urbano». Il dirigente sottolinea, poi, che è stato «necessario ed urgente intervenire poiché la mancata manutenzione avrebbe comportato problematiche di carattere igienico sanitario ed ambientale». I lavori, infine, sono stati eseguiti sotto la sorveglianza dei dipendenti comunali Domenico Favaro e Fortunato La Bella.

