La sp 58 sarà interessata da interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza che termineranno il primo giugno. Previste variazioni alla circolazione

Dal 18 maggio fino al primo giugno la strada provinciale 58, che collega Dasà-Arena e Serra San Bruno, resterà chiusa al traffico. Lo ha disposto la Provincia di Vibo con apposita ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'arteria provinciale. Durante il periodo di lavori, la circolazione sarà deviata sulla viabilità limitrofa secondo la segnaletica presente sul posto.

Nei mesi invernali la strada, così come altre arterie provinciali, era stata interessata da cedimenti a causa delle violente ondate di maltempo. Nella precedente amministrazione, per la sp 58 erano stati stanziati 550mila euro. Con l’amministrazione L’Andolina, per la Dasà-Arena-Serra San Bruno, D.M. 216/2024, annualità 2029, programmati interventi per 178mila e 730,00 euro.