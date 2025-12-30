L’intesa bilancia le esigenze dell’amministrazione e quelle dei lavoratori, con l’obiettivo condiviso di tutelare i diritti del personale e garantire l’efficienza dei servizi

Il Comune di Vibo Valentia ha definito e sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo (CcdiI) per l’anno 2025, segnando un passaggio significativo nei rapporti tra l’Ente e le rappresentanze sindacali del personale. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La firma dell’accordo è avvenuta al termine dei lavori della delegazione trattante, presieduta dal segretario generale Domenico Libero Scuglia, ed alla presenza della dirigente al personale Claudia Santoro, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cisal, nonché delle rispettive Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) dell’Ente.

L’intesa raggiunta – si legge in una nota del Comune - rappresenta un momento di convergenza importante tra le esigenze dell’amministrazione e quelle dei lavoratori, con l’obiettivo condiviso di tutelare i diritti del personale e, al contempo, garantire l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

La firma – chiosa il comunicato - è giunta lunedì 29 dicembre in un clima di dialogo e collaborazione che ha caratterizzato l’intero percorso negoziale, riconoscendo il valore del confronto costruttivo come strumento essenziale per il buon funzionamento dell’Ente e per il benessere organizzativo.