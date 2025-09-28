Il fondatore del Gruppo Deodato celebrato per eccellenza e innovazione durante la VII edizione di Hottobre Piccante. È presente nella provincia vibonese con un ecosistema che unisce ristorazione, pasticceria, ospitalità ed eventi
Nella prestigiosa cornice della Sala del Carroccio in Campidoglio, durante la conferenza stampa di presentazione della VII edizione della rassegna Hottobre Piccante, è stato consegnato a Domenico Deodato – fondatore e CEO del Gruppo Deodato – il Premio Calabria per la provincia di Vibo Valentia.
Alla cerimonia erano presenti personalità del mondo istituzionale e culturale: la giornalista Rai Chiara Prato, moderatrice dell’incontro; Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit; Alfredo De Luca, direttore artistico del Festival; Daniela Piron, vicepresidente della delegazione romana Ipse Dixit; il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della 9ª Commissione permanente Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Agroalimentare; il senatore Ernesto Magorno, presidente de L’Orodicalabria; e Mariella Sapienza, madrina della rassegna.
«Questo premio appartiene a tutta la squadra Deodato – ha dichiarato Domenico Deodato – perché nasce da un lavoro collettivo che unisce tradizione, ricerca e passione. È un invito a guardare avanti con responsabilità e orgoglio, portando alto il nome della nostra terra».
Oggi il Gruppo Deodato è presente nella provincia di Vibo Valentia con diverse realtà: il Deodato Lounge Bistrot a Tropea, i due Aperitif Café tra Tropea e Ionadi, la pasticceria Il Pasticcino a Jonadi, gli Appartamenti Deodato nel cuore del centro storico di Tropea e i Giardini Deodato, location per eventi. Un ecosistema che unisce ristorazione, pasticceria, ospitalità ed eventi, diventato punto di riferimento per chi cerca qualità e accoglienza nel territorio vibonese.
Al termine della conferenza è stato offerto un rinfresco con prodotti d’eccellenza della Calabria. Tra questi ha riscosso particolare interesse il panettone della Pasticceria Deodato, emblema dell’artigianalità e della capacità innovativa che contraddistinguono il Gruppo.