Nella prestigiosa cornice della Sala del Carroccio in Campidoglio, durante la conferenza stampa di presentazione della VII edizione della rassegna Hottobre Piccante, è stato consegnato a Domenico Deodato – fondatore e CEO del Gruppo Deodato – il Premio Calabria per la provincia di Vibo Valentia.



Alla cerimonia erano presenti personalità del mondo istituzionale e culturale: la giornalista Rai Chiara Prato, moderatrice dell’incontro; Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit; Alfredo De Luca, direttore artistico del Festival; Daniela Piron, vicepresidente della delegazione romana Ipse Dixit; il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della 9ª Commissione permanente Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Agroalimentare; il senatore Ernesto Magorno, presidente de L’Orodicalabria; e Mariella Sapienza, madrina della rassegna.



«Questo premio appartiene a tutta la squadra Deodato – ha dichiarato Domenico Deodato – perché nasce da un lavoro collettivo che unisce tradizione, ricerca e passione. È un invito a guardare avanti con responsabilità e orgoglio, portando alto il nome della nostra terra».



Oggi il Gruppo Deodato è presente nella provincia di Vibo Valentia con diverse realtà: il Deodato Lounge Bistrot a Tropea, i due Aperitif Café tra Tropea e Ionadi, la pasticceria Il Pasticcino a Jonadi, gli Appartamenti Deodato nel cuore del centro storico di Tropea e i Giardini Deodato, location per eventi. Un ecosistema che unisce ristorazione, pasticceria, ospitalità ed eventi, diventato punto di riferimento per chi cerca qualità e accoglienza nel territorio vibonese.



Al termine della conferenza è stato offerto un rinfresco con prodotti d’eccellenza della Calabria. Tra questi ha riscosso particolare interesse il panettone della Pasticceria Deodato, emblema dell’artigianalità e della capacità innovativa che contraddistinguono il Gruppo.