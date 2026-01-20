Originario di Arena si è affermato con un progetto gastronomico fondato sulla continuità familiare e su una proposta che valorizza le tradizioni calabresi

Il Ristorante Italia di Biel/Bienne, in Svizzera, guidato da Michelangelo Figliuzzi, è stato inserito nella guida Top Italian Restaurants 2026 del Gambero Rosso, che seleziona le migliori insegne della ristorazione italiana all’estero. Il riconoscimento conferma il locale come uno dei punti di riferimento per la cucina italiana nel contesto internazionale.

Originario di Arena, in provincia di Vibo Valentia, Figliuzzi ha portato in Svizzera un progetto gastronomico costruito nel tempo, fondato sulla continuità familiare e su una proposta che valorizza le tradizioni regionali italiane, con particolare attenzione alla Calabria. Il ristorante si è affermato per una gestione solida e per una linea culinaria coerente, capace di coniugare identità territoriale e standard richiesti dal mercato internazionale.

La guida segnala in particolare l’equilibrio tra sala e cucina. Michelangelo Figliuzzi cura personalmente l’accoglienza e la selezione enologica, con una carta dei vini ampia e rappresentativa delle diverse regioni italiane. In cucina, la proposta si basa su materie prime selezionate, pasta fresca preparata quotidianamente e una pizza di impostazione tradizionale, cotta in forno a legna e realizzata con lunghi tempi di lievitazione.

Nell’edizione 2026, il Gambero Rosso ha assegnato al Ristorante Italia i “Due Spicchi” per la pizza e una menzione per la cucina, sottolineando la capacità del locale di mantenere un legame con le radici regionali adottando al contempo tecniche aggiornate e criteri qualitativi rigorosi.

Il ristorante è stato inoltre coinvolto in iniziative di promozione istituzionale, come il tour internazionale “Cheers and Cheese to EU”, dedicato alla valorizzazione di prodotti italiani certificati, tra cui il Grana Padano DOP e il Prosecco DOC.

Con questo nuovo riconoscimento, il Ristorante Italia consolida la propria presenza nel panorama della ristorazione italiana in Svizzera, proponendo una cucina basata su prodotti di qualità, rispetto della tradizione e un modello di ospitalità improntato alla professionalità.