Nel 1954 Giuseppe Matera aprì a Vibo Valentia la seconda edicola della città. Oggi è la più antica e viene gestita dalla figlia Lina, dopo la scomparsa del padre. Nonostante il calo delle vendite dei quotidiani, Lina cerca di mantenerla aperta, per due motivi: prima di tutto come servizio alla comunità, e poi per preservare un luogo caro alla memoria del padre, che con grandi sacrifici, pur essendo analfabeta ma capace di riconoscere le diverse testate, è riuscito a mantenere la sua famiglia e far laureare i suoi otto figli.

La puntata, curata dal videoreporter di LaC, Saverio Caracciolo andrà in onda domenica 10 maggio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.